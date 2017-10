Auto traktiert und Fahrer beleidigt Unbekannte nötigt 76-Jährigen zur Flucht.

Bopfingen. Gegen 15.30 Uhr parkte ein 76-Jähriger sein Auto am Montagnachmittag rückwärts vor einer Bäckerei in der Hauptstraße ein. Unvermittelt trat eine unbekannte Frau auf das Fahrzeug zu, schlug gegen den Wagen und beleidigte den Autofahrer. Der Mann fühlte sich durch das aggressive Verhalten der Frau dazu genötigt, wegzufahren. Bei der Unbekannten handelt es sich offenbar um eine dunkelhäutige Frau, die zwischen 25 und 40 Jahre alt und cirka 1,65 Meter groß ist. Angaben des 76-Jährigen zufolge hat sie krause Haare und viele Piercings im Gesicht. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Telefon (07362) 96020.

