Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Die B 25 in Möttingen bei Nördlingen ist noch gesperrt. Die Augsburger Allgemeine berichtet, dass die Baustelle wegen Zusatzarbeiten noch bis zum 15. Oktober andauern werde.

7.51 Uhr: Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Auf der B 29 von Aalen über Essingen in Richtung Mögglingen kann es, wegen Verkehrsstaus, zu Verzögerungen kommen. Der Stau wirkt sich bis nach Böbingen an der Rems aus.

7.49 Uhr: Mit einer Telefon-Betrügermasche werden immer mehr ältere Menschen um ihre Wertsachen gebracht. Wie die funktioniert und was die Polizei rät, gibt's hier.



7.08 Uhr: Der Landtag Baden-Württemberg berät heute über eine Reform des Polizeigesetzes. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, wird dabei diskutiert, wie islamitische Anschläge und andere Kapitalverbrechen verhindert werden können. Zum Beispiel mithilfe von Videokameras. Zudem soll die Polizei in Städten die Möglichkeit bekommen, den Konsum von alkoholischen Getränken an Brennpunkten zu bestimmten Zeiten durch die Polizeiverordnung zu verbieten. Das soll nicht nur für Ruhe sorgen, sondern auch Straftaten wegen Trunkenheit verhindern. Ein weiterer Punkt sei, dass das im März 2010 eingeführte, nächtliche Alkoholverkaufsverbot aufgehoben wird. Das heißt: In Supermärkten und Tankstellen kann dann auch nach 22 Uhr Bier, Wein oder Wodka gekauft werden.

6.49 Uhr: Auf der B 29 bei Westhausen Richtung Aalen über Immenhofen kommt es zu Verzögerungen.

6.42 Uhr: Für alle Autofahrer Richtung Stuttgart: Auf der B10 Ulm Richtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Esslingen-Mettingen und Stuttgart Uferstraße kommt es zu stockendem Verkehr.

6.33 Uhr: Der IC 2164 von Ellwangen in Richtung Aalen Hauptbahnhof hat eine andere Wagenreihenfolge. Zudem fehlt ein Wagen.

6.29 Uhr: Gute Nachrichten für Pendler: Alle Züge der Bahn fahren ohne große Verspätungen.

6.18 Uhr: Autofahrer aufgepasst! Die B19 in Hüttlingen ist wegen Bauarbeiten am Kreisverkehr in beiden Richtungen gesperrt. Zudem ist die der Straßenabschnitt der A7 bei der Auffahrt bei Westhausen gesperrt. Sonst ist alles ruhig auf den Straßen der Ostalb.

6.18 Uhr: Der Mittwoch wird wettertechnisch wieder besser. Hier gibt's den ausführlichen Bericht von Wetter-Experte Tim Aramowski mit Video in unserem Wetter-Blog.

6.18 Uhr: Guten Morgen und einen schönen Start in diesen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janina Ellinger fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.