Frau zeigt Telefonbetrüger an

Am Samstagmorgen erhielt eine Endsechzigerin den Anruf eines unbekannten Mannes. Der Täter teilte der Frau mit, dass sie angeblich in einem Preisausschreiben 28 500 Euro gewonnen habe. Er erklärte weiter, dass den Gewinn ein Sicherheitsdienst bei ihr Zuhause abgeben würde. Um diesen zu bezahlen und die fällig gewordenen Gebühren eines Notars zu begleichen, müsse die Frau jedoch zwei Internet-Gutscheine im Wert von je 500 Euro kaufen und die entsprechenden Code-Nummern an einen Mitarbeiter am Telefon durchgeben. Gutgläubig kam das Opfer der Forderung des Täters nach. Erst als ein weiterer Mann, der sich als "Mitarbeiter" der Firma ausgab, anrief und behauptete, dass es einen Fehler gegeben habe und die Frau nun 4600 Euro vorstrecken solle, wurde sie misstrauisch. Die Frau verständigte die Polizei.Es ist nicht der erste Fall mit der gleichen Vorgehensweise, der beim Polizeipräsidium Aalen angezeigt wurde. Vor ein paar Tagen , probierten Unbekannte den gleichen Telefonbetrug.