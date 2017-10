Autos stoßen frontal zusammen Polizei sucht Zeugen zu schwerem Verkehrsunfall zwischen Breitenfürst und Alfdorf.

Welzheim. Noch unklar ist die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen am Ortsausgang von Breitenfürst in Richtung Alfdorf ereignete. Dort kam es nach Angaben der Polizei gegen 7.10 Uhr zwischen einem in Richtung Alfdorf fahrenden 41-jährigen VW-Fahrer sowie einem entgegenkommenden 18-jährigen Audi-Fahrer zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 15000 Euro. Zur Klärung der genaueren Unfallumstände wurde ein Gutachter beauftragt. Bis gegen 10.15 Uhr war die Landesstraße voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon (07191) 8929800 mit dem Verkehrskommissariat Backnang in Verbindung zu setzen.

