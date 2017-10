Ein Marder im Auto

Es ist dem Marder sein Lieblingsversteck: die Motorhaube. Und am liebsten kauen die kleinen Kerlchen die Schläuche oder Kabel des Autos an. Für viele Autofahrer ein Albtraum. Und weil Marder das Fahrzeug als Teil ihres Reviers ansehen, verteidigen sie es aggressiv. Doch wie kann man sich vor einem Biss der wütenden Tiere schützen und wer bezahlt die Schäden?

Marder lieben Motorräume

Die Tiere lieben die Motorräume eines Autos als Rückzugsort. Im Inneren des Fahrzeugs fühlen sich die Tiere geschützt. Denn es ist warm, verwinkelt und dunkel. Für den Menschen ist das aber ein Problem: Fühlt sich der Marder erst einmal wohl, betrachtet er das Auto als sein Revier. Um das zu markieren, setzt er Duftmarken. Kommt das Fahrzeug in die Nähe eines anderen Marders, riechen sich die Konkurrenten. Die Folgen? Seine Wut darüber lässt das Tier dann an den Autoteilen unter der Motorhaube aus - im schlimmsten Fall verfällt der Marder in einen Beißwahn zerstört alles über Kabel, Schläuche und sogar Isolationsmaterial.

Für direkte Schäden, wie zum Beispiel kaputt gebissene Schläuche, kommt in der Regel die Teil- und Vollkaskoversicherung auf. Aber Vorsicht! Mögliche Folgeschäden sind bei manchen Verträgen nicht abgedeckt. Kaut zum Beispiel das Tier Kühlschläuche durch, zahlt die Versicherung für die Schläuche, aber nicht die Schäden am Motor, die durch die auslaufende Kühlflüssigkeit entstanden sind. Zudem werden Marderschäden meist erst entdeckt, wenn es schon zu Folgeschäden gekommen ist.

Gibt es einen Schutz vor Marder?

Der Südwestrundfunk rät Autofahrern, ihren Motorraum in regelmäßigen Abständen zu prüfen. Entdeckt man Zeichen eines Marders im Auto oder lebt einer in der Nachbarschaft, sollte eine professionelle Motorwäsche gemacht werden - um die Duftstoffe zu beseitigen. Einen wirksamen Schutz bietet eine Abschottung des Motorraums, zum Beispiel mit Motorwannen zum Nachrüsten oder Sonderausstattungen. Hilfreich ist auch ein Maschendrahtgitter aus dem Baumarkt. Unter das Auto gelegt, hält es die Tiere fern. Denn den Tieren ist ein unebener und wackeliger Untergrund nicht geheuer. Aber Vorsicht! Die Marder können sich mit der Zeit an Drahtgitter gewöhnen. Um Schläuche und Kabel zu schützen, können diese mit stabilen Ummantelungen verstärkt werden. Bei der Selbtsmontage sollte jedoch beachtet werden, dass der Schutz nicht an die heißen Motorteile kommt. Ein weiterer Schutz sind spezielle Ultraschallgeräte, die einen hohen Pfeifton senden. Oder Geräte, die kleine Elektroschocks verteilen, wenn der Marder diese mit den Pfoten betritt. Und wie sieht es mit Hausmittel aus? Hundehaare oder WC-Steine schrecken den Marder nicht ab, weil die Düfte zu schnell verfliegen.