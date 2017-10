Polizei sucht nach Zeugen Diebstahl aus Kirche Die Diebe entwenden unter anderem eine Überwachungskamera.

Schwäbisch Gmünd. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr entwendeten Unbekannte eine Intarsie aus einem Chorstuhl im Heilig-Kreuz-Münster am Münsterplatz. Zudem wurde von Unbekannten eine Überwachungskamera entwendet, die auf der Rückwand des Bischofssitzes stand. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände auf rund 500 Euro. Die Polizei bittet, Hinweise auf den Dieb an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Telefon (07171) 3580 zu melden.

