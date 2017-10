Rollerfahrerin schwer verletzt In Wasseralfingen muss eine 43-Jährige nach einem Fahrfehler ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aalen-Wasseralfingen. Eine schwere Verletzung am Bein zog sich eine 43-jährige Rollerfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagmittag zu, das teilt die Polizei mit. Kurz vor 13 Uhr befuhr sie die Bahnparallele Trasse in Richtung Hofen. Nach dem Tunnel und dem dortigen Kreisverkehr wurde sie von einem 60-jährigen Opel-Fahrer überholt. Die 43-Jährige erschrak, sodass sie infolge eines Fahrfehlers zu Boden stürzte. Die Rollerfahrerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

