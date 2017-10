Unfall nicht bemerkt Lkw-Fahrer verlässt sich auf das Navi, landet in der Fußgängerzöne und hinterlässt 2000 Euro Schaden.

Ellwangen. Ein 59-Jähriger beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Sattelzug einen Sonnenschirm, der vor einer Gaststätte in der Schmiedstraße aufgestellt war. Der Lkw-Fahrer hatte sich den Polizeiangaben zufolge auf sein Navi verlassen und war deshalb versehentlich in die Fußgängerzone gefahren. Eigenen Angaben zufolge hatte er den Unfall nicht bemerkt, weshalb er weitergefahren war und sich nicht um den von ihm verursachten Schaden von rund 2000 Euro kümmerte. Anhand des Kennzeichens seines Lastwagens, das von einem Zeugen notiert wurde, konnte der 59-Jährige von der Polizei rasch ermittelt werden.

