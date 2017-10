Die SG Bettringen würdigt 117 Mitglieder

Sportlerehrung Von Fußball bis Turnen: Der größte Gmünder Verein zeichnet am Freitagabend zahlreiche erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler für deren Leistungen und Erfolge im zurückliegenden Jahr aus.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen

Die Liste der Geehrten ist lang. Extrem lang. Die SG Bettringen zeichnete am Freitagabend in der SG-Halle insgesamt 117 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportlern aus:

Bronzene Leistungsplakette

Fußball: Aktive III (Meister in der Kreisliga A Reserve): Simon Baier, Stephan Baitler, Eren Bestepe, Matthias Bosch, Mükayil Dalbudak, Fabian Dürr, René Franke, Markus Gieb, Bastian Kapitke, Romuald Donfack, Marco Klaiber, Marc Knödler, Alexander Krieg, Ulrich Krieg, Simon Kristen, Dino Makridis, Mario Martins, Thomas Müller, Johannes Oberle, Hakan Pala, Dennis Richter, Pascal Roelfsema, Matthias Rueff, Marco Schwab, Jaime Sitges, Sascha Smorz, Sebastian Sorg, Mario Teseo, Sandro Teseo, Roberto Vilaca da Cruz, Daniel Waibel, Gunter Wamsler, Marius Weber. Trainer: Matthias Bosch, Sandro Teseo.

Leichtathletik: Jonathan Barth (Kreismeister Weitsprung), Celine Ströhle (Kreismeisterin 100 m). Levin Wagenblast (Kreismeister 800 m und Mehrkampf). Lara Wiedmann (Kreismeisterin 3000 m). Trainer: Lutz Dombrowski, Toni Schreitmüller.

Tennis: Herren 1 (Aufstieg in die Bezirksstaffel 1): Jakob Benz, Nils Graf, Manuel Preißler, Louis Waldraff. Trainer: Kai Ganick.

Tischtennis: Jungen U13 I: Finn Katterfeld, Elias Proksch, Fabio Proksch, Moritz Schabel, Paul Wiebe. Trainerinnen: Sylvie Katterfeld, Sonja Proksch.

Turnen: E-Jugend (3. Platz beim Gaumannschaftsendkampf): Paula Krieg, Pia Nagel, Stina Schabel, Adelina Tatura, Amelie Witt. C-Jugend (1. Platz Vorkampf der Gaumannschaften, 2. Platz Gaumannschaftsendkampf): Nelly Belkina, Lina Dinkel, Lisa Knödler. B-Jugend (1. Platz beim Gaumannschaftsendkampf): Miriam Röhrich, Franziska Schoch. Trainerinnen: Christine Blaschke, Nadine Gröter.

Silberne Leistungsplakette

Leichtathletik: Milaine Ammon (Hallen-Regionalmeisterin Kugel und Mehrkampf, 3. Platz Württ. Kugel), Hannes Balint, Jonas Blum, Louisa Casagranda, Melina Hagedorn, Leon Hofmann, Samuel Hofmann, Melina Wengert (alle Regiomeister Mannschaft), Ruben Fraidel (3. Platz Bad.-Württ. Stab), Lisa Ostertag (unter anderem württembergische Vizemeisterin/Halle/Dreisprung), Max Wolf (baden-württembergischer Vizemeister/Weitsprung/Halle. Trainer: Wolfgang Barth, Kerstin Brunner, Lutz Dombrowski, Sylvia Seidel, Toni Schreitmüller.

Goldene Leistungsplakette

Handball: Frauen 1 (Aufstieg in die Landesliga, Bezirkspokalsieger): Angelika Banek, Anne Berger, Lena Bürger, Bianca Feil, Lena Gunzenhauser, Marlen Hägele, Martina Hetzel, Stephanie Kaller, Marina Knödler, Franziska Krieg, Femke Mädger, Kathrin Mangold-Riedling, Hannah Reuter, Maike Seyfried, Isabell Straub, Katharina Waibel, Rebecca Waibel, Regine Weber, Alessa Wiedmann, Leonie Widmann. Trainer: Timo Betz, Johannes Geyer, Felix Nuding.

Leichtathletik: Walter Hösch (dtsch. Meister Senioren-Mannschaftsmeisterschaften 6-Stundenlauf, Bronzemedaille AK M 55 deutsche Meisterschaft 6-Stundenlauf. Bronzemedaille Senioren-Mannschaftsmeisterschaften bei der deutschen Meisterschaft Ultratrail beim Zugspitzlauf, dtsch. Meister Senioren-Mannschaftsmeisterschaften 24-Stundenlauf), Josefine Schäkel (7. Platz bei den dtsch. Meisterschaften/80-m-Hürden, Württembergische Meisterin/Halle/60-m-Hürden, Bad-Württ. Vizemeisterin 4x100 m). Annika Seefeld: Bad.-Württ. Meisterin U23 Waldlauf. Theresa Widera: Bad.-Württ. Meisterin U23 Weitsprung. Trainer: Kerstin Brunner, Lutz Dombrowski, Toni Schreitmüller.

Tennis: Herren 30 (Aufstieg in die Württembergliga): Axel Beisswenger, Klaus-Peter Brenner, Jonas Ehinger, Severin Feigl, Kai Ganick, Andreas Hornbacher, Adriano Papace, Martin Ruff, Stefan Suta, Markus Waldraff. Trainer: Kai Ganick.

Tischtennis: Herren 1 (Aufstieg in Landesklasse): Christian Abele, Holger Enssle, Michael Holl, Stefan Holl, Mario Klaiber, Claus Knödler, Marcel Knödler, Uwe Kottmann, Christian Prax, Holger Proksch, Jochen Wohlfarth, Joachim Zimmermann. Trainer: Claus Knödler.

Turnen: Aileen Heselich, Lara Hiller (beide Aufstieg mit der Ligamannschaft in der Turngemeinschaft TV Herlikofen-SG Bettringen), Bianca Löhn (1. Platz Juti B, 2. Platz Juti C, 3. Platz Gaufinale, 6. Platz Regiofinale und somit Teilnahme am Landesfinale). Trainerinnen: Christine Blaschke, Nadine Gröter.