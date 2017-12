Neurodermitis-Erkrankungen nehmen zu

. Neurodermitis ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung und gehört zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden im Kindes- und Jugendalter. In Baden-Württemberg ließen sich im Jahr 2016 insgesamt 79.036 AOK-Versicherte deshalb ärztlich behandeln, im Landkreis Heidenheim waren es 1.287, im Ostalbkreis waren es 1.812, so die AOK Ostwürttemberg in einer Pressemitteilung.

Etwa 15 Prozent aller Kinder leiden unter den Folgen. Die Erkrankung ist in den letzten Jahren häufiger geworden, was sich allein durch Vererbung nur schwer erklären lässt. Experten vermuten, dass auch Umweltverschmutzung oder die immer bessere Hygiene eine Rolle spielen.

Landesweit befanden sich im zurückliegenden Jahr 1,9 Prozent aller AOK-Versicherten wegen der Hauterkrankung in Behandlung. Im Landkreis Heidenheim 2,5 Prozent im Ostalbkreis 1,8 Prozent. Frauen (im LK Heidenheim 743, im Ostalbkreis 1086) waren dabei deutlich häufiger betroffen als Männer (in LK Heidenheim 544, im Ostalbkreis 726 Erkrankungen). Erfasst wurden von der Statistik Versicherte, die wegen Neurodermitis entweder in stationärer Behandlung waren oder aber mindestens zweimal eine entsprechende ambulante Diagnose erfahren hatten.

Er gibt jedoch einen wesentlichen regionalen Unterschied.

Landesweit erhöhten sich die Behandlungszahlen von 2012 bis 2016 um jährlich 3,8 Prozent, im Bereich der AOK-Bezirksdirektion Ostwürttemberg war in diesem Zeitraum von fünf Jahren bei der Mittleren Veränderung pro Jahr im Landkreis Heidenheim ein Rückgang von –2,4 Prozent zu verzeichnen, im Ostalbkreis eine Erhöhung von 2,2 Prozent.

AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein: „In der Regel geht Neurodermitis mit starkem Juckreiz, trockener, schuppiger und geröteter Haut einher. Die Krankheit ist mehrheitlich bereits in den ersten beiden Lebensjahren festzustellen und verläuft schubweise. Mit zunehmendem Alter klingen die Symptome oftmals ab.“

Bei Säuglingen trete Neurodermitis vor allem auf den Wangen sowie den Außenseiten der Arme und Beine auf. Bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen seien vor allem die Kniekehlen, die Ellenbeugen und der Nacken betroffen. Durch den Juckreiz und die sichtbaren Hautausschläge könne Neurodermitis die Psyche und die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen. Häufige Folgen seien Schlafstörungen, ein verringertes Selbstwertgefühl sowie Probleme in der Schule und im Umgang mit Gleichaltrigen.

Dr. Knapstein: „Etwa 30 bis 40 Prozent aller Menschen mit Neurodermitis haben eine allergische Form der Erkrankung. Allergene, die eine Rolle spielen können, sind zum Beispiel Hausstaubmilben, Pollen und Nahrungsmittel wie Milch, Eier, Nüsse oder Fisch. Das Risiko zu erkranken wird durch eine familiäre Veranlagung deutlich erhöht. Zusätzlich können Umwelteinflüsse die Haut reizen. Dazu gehören raue Textilien auf der Haut wie grobe Wolle, Zigarettenrauch und starke Hitze oder Kälte.“

Mit guter Hautpflege, Medikamenten sowie dem Vermeiden von Reizstoffen und anderen Auslösern könnten die Beschwerden meistens soweit gelindert werden, dass ein weitgehend normales Leben möglich, so Dr. Knapstein.

Informationen zum Thema sowie Gesundheits-Tipps und weiterführende Hinweise finden Sie im Internet unter bw.aok.de/inhalt/neurodermitis/