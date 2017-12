Geklautes Auto in Unfall verwickelt Gestohlenes Auto aus Bayern bei Unfallaufnahme in Aalen entdeckt

Aalen. Ein gestohlenes Auto aus Harburg in Bayern war in einen Unfall in Aalen verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der 24-jährige Fahrer und mutmaßliche Dieb des geklauten Mitsubishi beim Linksabbiegen von der Bonifatiusstraße in die Hofherrnstraße am Dienstagmorgen gegen

3 Uhr die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 22-jährigen Audi-Fahrers. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro. Die Polizei stellte das Auto sicher, die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls dauern an.

