Ladendieb entkommt mit großer Beute Produkte im Wert von fast 1000 Euro aus Neresheimer Drogeriemarkt gestohlen

Neresheim. In einem Drogeriemarkt in der Heidenheimer Straße klaute ein unbekannter Mann am Montagabend gegen 17.50 Uhr hochwertige Parfümartikel der Marken Boss und Gaultier im Wert von ca. 950 Euro. Da zu diesem Zeitpunkt starker Kundenverkehr herrschte, konnte der Täter mit dem Diebesgut entkommen, welches er vermutlich in seiner präparierten Jacke verstaut hatte. Der Mann war laut Beschreibung der Polizei ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte extrem kurzes Haar und wird als Südosteuropäer beschrieben. Er war bekleidet mit einer dunklen Jeans, einem auffällig roten Pullover sowie einer wattierten Weste. Weitere Hinweise auf den Dieb bzw. Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel. (07326) 919001 entgegen.

