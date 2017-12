Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8 Uhr: Diese Termine stehen heute an: am Vormittag spielt die Weihnachtsband "Spektakulatius" in Aalener Kitas. Um die Mittagszeit trifft sich der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold mit Wohnsitzlosen zum Weihnachtsbowling im "Leuchtturm". Um 14.30 Uhr gibt es ein Pressegespräch zur "Gmünder Wohnraumoffensive", eine Kooperation des Ostalbkreises und der Stadt Schwäbisch Gmünd. Auf dem Aalener Weihnachtsland spielt um 16.30 Uhr die Jugendkapelle weihnachtliche Klänge. Um 19 Uhr spielt das Schubart-Gymnasium Aalen in der Heilig-Kreuz-Kirche im Hüttfeld auf zum Weihnachtskonzert.

7.35 Uhr: Der RE 19420 mit Abfahrt um 7.33 Uhr in Aalen kommt mit einer Verspätung von wenigen Minuten in Stuttgart an.

7.30 Uhr: Stockender Verkehr jetzt zwischen Aalen und Mögglingen auf der B29 in beiden Richtungen.

7.05 Uhr: Die Hochschule Aalen hatte Besuch von ihrer Partner-Uni aus Russland - der ehemalige Rektor aus Aalen Professor Dr. Ekbert Hering ist dort Ehrendoktor. Die Uni plant unter anderem, ebenfalls den Studiengang "Internet der Dinge" einzuführen.

6.50 Uhr: Eine Brandserie in einer Notunterkunft für Flüchtlinge beschäftigt Heidenheim. Wie die "Heidenheimer Zeitung" schreibt, hat es in der Obdachlosen-Unterkunft in der Härtsfeldstraße in nur wenigen Tagen drei Mal gebrannt: Am Donnerstag, Sonntag und Montag. In einem Fall steht Brandstiftung als Ursache fest, die weiteren beiden Fälle werden untersucht. Ob es einem Zusammenhang gibt, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt.

6.45 Uhr: Der Bahncheck: Auf der Strecke von Aalen nach Stuttgart hat der IC mit Abfahrt um 7.01 Uhr eine minimale Verspätung von wenigen Minuten. Der RE 19418 ist um 7.06 Uhr mit einem Wagen weniger unterwegs. Ansonste gibt es auf den Strecken zwischen Aalen und Stuttgart, Ulm und Nördlingen keine nennenswerten Behinderungen. Gute Fahrt!

6.30 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es noch ruhig. Auch in dieser Nacht von Dienstag auf Mittwoch war der Rombachtunnel noch einmal wegen Wartungsarbeiten gesperrt.

6.20 Uhr: Erst trocken, dann ungemütlich - so lässt sich das Wetter heute zusammenfassen. Wer es ausführlicher möchte, klickt einfach in den Wetterblog von unserem Wetterfrosch Tim Abramowski.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.