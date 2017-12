Ostalb-Dekane für Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

. Die Landessynode hat bei ihrer letzten Tagung knapp dem Entwurf einer Amtshandlung zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paaren nicht zugestimmt. Prälatin Gabriele Wulz, Dekanin Ursula Richter (Schwäbisch Gmünd), Dekan Ralf Drescher (Aalen) und die weiteren Dekane des Sprengels Ulms haben daraufhin auf ihrer Konferenz im Kloster Neresheim einen Entwurf verfasst und sich damit für die Segnung eingesetzt.

Sie schreiben wörtlich: "Wir würdigen den Einsatz für die Ermöglichung einer Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in einem Gottesdienst und bedauern, dass die nötige Zweidrittel-Mehrheit nicht zustande gekommen ist. Mit dieser Entscheidung ist die damit verbundene theologische und gesellschaftliche Herausforderung nicht gelöst. Sie muss uns auf allen Ebenen der Landeskirche weiterbeschäftigen. Die Reaktionen Betroffener zeigen, wie tief gleichgeschlechtliche Paare von dieser Entscheidung enttäuscht und verletzt sind. Die derzeitige Regelung lässt Gemeinden, Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Raum für ihre Gewissensentscheidung, gleichgeschlechtliche Paare in einem Gottesdienst zu segnen. Als Dekane und Dekanin wissen wir uns selbstverständlich an die Ordnung der Landeskirche gebunden. Aus diesem Grund bitten wir dringend, auf der Basis des vorgelegten Entwurfes des Oberkirchenrats eine kirchliche Amtshandlung zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren zu entwickeln. Ohne eine öffnende Regelung werden wir auf absehbare Zeit mit einer Fülle von schwerwiegenden Gewissenskonflikten in dieser Sache konfrontiert werden."