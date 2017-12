Prügelei zwischen Autofahrer und Radler Handfester Streit nach einem kleinen Unfall

Aalen. Ein 58-jähriger Radfahrer war am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Kocherstraße unterwegs. Er streifte beim Vorbeifahren laut Polizeiangaben einen teils auf dem Radweg stehenden Ford Transit, dessen 50-jähriger Fahrer kurzfristig dort angehalten hatte. Der Radfahrer setzte anschließend seine Fahrt auf dem Radweg in Richtung Albanus-Kreisel fort. Der Autofahrer verfolgte nun den Radler und es kam im Anschluss zwischen den beiden Beteiligten zu Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten. An dem Fahrzeug war durch den Unfall geringer Sachschaden entstanden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

zurück © Gmünder Tagespost 13.12.2017 10:24

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte