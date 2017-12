Brand in Böbinger Firmenhalle Feuerwehr im Einsatz

Symbolbild: tom

Böbingen. Zu einem Brand in einer Firmenhalle in der Bahnhofstraße musste am Mittwochmorgen die Freiwillige Feuerwehr Böbingen ausrücken. In dieser war an einer Schmiedemaschine eine glühend heiße Lenkungsstange aus dem Roboterarm in die unter der Schmiede befindliche Ölwanne gefallen, welche mit verschiedensten Ölarten gefüllt war und hatte dabei das Öl entzündet. Die Maschine wurde ausgeschaltet und die Freiwillige Feuerwehr Böbingen, die mit 28 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den Brand löschen und den Raum vom Qualm befreien. Ob Schachschaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei weist darauf hin, dass es bei dem Brand keine strafbare Handlung begangen wurde.

