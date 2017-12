Vandalismus Auto mit Farbe beschmiert

Schwäbisch Gmünd. Unbekannte haben am Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr an einem Autoanhänger, der auf einem Privatgelände in der Leutzestraße bei einem Parkplatz abgestellt war, die rechte Seite sowie die Vorderseite durch Farbschmierereien beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den oder die Verursacher gehen an die Gmünder Polizei, Telefon (07171) 3580.

