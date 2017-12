iPhone beim Einkauf gestohlen Polizei bittet um Hinweise

Aalen. Während ihres Einkaufes im Kubus in der Aalener Innenstadt, klaute ein Unbekannter am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr das iPhone einer 50-Jährigen. Außer dem Mobiltelefon erbeutete der Täter noch einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240.

zurück © Gmünder Tagespost 14.12.2017 07:36

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte