50 Notrufe bei der Polizei wegen des Sturms Bislang keine größeren Sturmschäden bekannt - Feuerwehr räumt umgestürzte Bäume auf

Aalen. Ab 5.30 Uhr gingen bis 7.30 Uhr im Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen rund 50 Notrufe bezüglich umgestürzter Bäume, Bauzäune, Warnbaken sowie umherfliegender loser Teile ein. Das teilt die Polizei in einer Bilanz mit. Größere Schäden blieben nach bisherigen Erkenntnissen im Präsidiumsgebiet aus. Betroffen war hauptsächlich der Rems-Murr-Kreis, aus welchem mehr als 30 Notrufe eingingen. Aus den Kreisen Ostalbkreis und Schwäbisch Hall gingen lediglich jeweils rund zehn Notrufe ein. Vorübergehend waren auch mehrere Straßen durch Bäume blockiert, so z.B. die L1080 bei Schadberg oder L1119 zwischen Murrhardt und Vorderwestermurr.

Zwischen Hörlebach und Ilshofen blockierten im Haller Raum am Morgen mehrere Bäume die L1042. In Ellwangen war beispielsweise die B290 zwischen Kellerhaus und Rabenhof vorübergehend durch einen Baum blockiert. Die Feuerwehren waren überall entsprechend im Einsatz und machten die Fahrbahnen wieder frei. Seit acht Uhr hat sich die Lage bzw. das Notrufaufkommen wieder weitestgehend beruhigt, teilt die Polizei mit.

zurück © Gmünder Tagespost 14.12.2017 08:46

