Fußgänger angefahren Unfall Mann in Bartholomä von Auto erfasst und verletzt.

Bartholomä. Ein 21-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall verletzt. Der Mann überquerte um kurz vor sieben Uhr einen Fußgängerüberweg in der Hauptstraße und wurde von einem 59-jährigen VW-Fahrer übersehen. Der Autofahrer war in Richtung Heubach unterwegs, als er den 21-Jährigen mit der Fahrzeugfront erfasste und auf den Boden schleuderte, wo er etwa sechs Meter weiter zum Liegen kam, berichtet die Polizei. An dem VW entstand Schaden von etwa 1500 Euro. Der 21-Jährige hatte wohl Glück im Unglück und ist nach ersten Informationen der Polizei wohl doch nicht so schwer verletzt, wie zunächst angenommen, sodass eine baldige Entlassung aus dem Krankenhaus möglich erscheint. Personen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter (07904) 94260 zu melden.

zurück © Gmünder Tagespost 14.12.2017 15:08

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie 100 Jahre Erster Weltkrieg

Alle Artikel der Serie 100 Jahre Erster Weltkrieg Alle Artikel des Vereins Bürger-, Kultur- und Förderverein OSTstadt