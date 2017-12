Unfall mit Polizeiwagen Verletzte und vermutlich Totalschaden bei Lindelberg - Feuerwehr im Einsatz

Spraitbach. Die Polizei meldet am Abend (19.12 Uhr) einen Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt Lindelberg. Nach ersten Informationen waren zwei Streifenwagen der Polizei auf einer Einsatzfahrt Richtung Gschwend, als an einer Kreuzung ein Autofahrer seitlich in einen Streifenwagen prallte. Der Polizeiwagen sei gegen eine Hauswand gekracht. Der Verursacher ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt. Bei dem Polizeiwagen ist vermutlich ein Totalschaden entstanden. Die Feuerwehr ist ebenfalls im Einsatz, um auslaufende Flüssigkeit abzupumpen. Mehr Informationen liegen derzeit (Stand 19.35 Uhr) noch nicht vor.

