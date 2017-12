Auch Haustiere sollen Geschenke bekommen

Auf Millionen Hunde, Katzen und andere Heimtiere in Deutschland wartet in diesem Jahr eine schöne Bescherung – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn laut einer aktuellen Forsa-Umfrage möchten 36 Prozent der Tierhalter in diesem Jahr ihren tierischen Lieblingen Weihnachtsgeschenke unter den Christbaum legen.

Besonders beliebt sind dabei Leckerbissen (30 Prozent). An zweiter Stelle steht Spielzeug für Tiere (14 Prozent) – wie auch in den letzten drei Jahren. Dem folgen mit großem Abstand Geschenke zum Kuscheln (fünf Prozent), wie eine Decke oder ein Kissen. Vereinzelt (jeweils ein Prozent) verschenken Heimtierhalter ein neues Halsband oder eine neue Leine, eine neue Behausung, wie beispielsweise ein Gehege, eine Hundehütte, ein Aquarium oder ein Terrarium sowie Pflegeprodukte und Kleidung für Tiere. Bei der Umfrage waren Mehrfachnennungen möglich.

Im Auftrag des Industrieverbands Heimtierbedarf wurden zwischen dem 30. Oktober und dem 6. November 2017 bundesweit 503 Haustierhalter ab 14 Jahren befragt. Dabei stellte sich heraus, dass Frauen (44 Prozent) ihren tierischen Lieblingen eher etwas zu Weihnachten schenken als Männer (27 Prozent).

In 44 Prozent der Haushalte in Deutschland leben insgesamt 31,6 Millionen Heimtiere – überwiegend Hunde und Katzen, aber auch Vögel sowie Kleintiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen. Dazu kommen Zierfische und Terrarientiere. Die Umfrage bestätigt: Haustiere gehören längst zur Familie und viele von ihnen werden von ihren Haltern zu Weihnachten mit Freuden beschenkt.