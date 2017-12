Alles bereit für den Kugelmarkt am Wochenende unterm Rosenstein

Advent Noch sind die Holzhütten zwischen Schloss und Silberwarenfabrik geschlossen. Aber am Wochenende ist hier Kugelmarkt angesagt, und das zum 19. Mal. Die Lauschaer Glasprinzessin eröffnet am Samstag um 11 Uhr gemeinsam mit den Bürgermeistern Norbert Zitzmann aus Lauscha und Frederick Brütting auf dem Schlossplatz den Heubacher Weihnachtsmarkt. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr. Glasbläser und Glasgestalter aus Lauscha sind unter den rund 60 Verkaufsständen, die eine Vielzahl an handwerklich gefertigten Waren anbieten. Im Schloss in der Bibliothek, auf dem Schlossplatz, im Kulturhaus Silberwarenfabrik und im Rathaus finden die Besucher ein großes Angebot: Glaswaren, Christbaumschmuck, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsdekorationen, Klöpplerinnen, Schmuck, Thüringer Produkte, Lichterbögen, Dekoratives aus Stoff und Filz, Origami, Seifen und vieles mehr. Neben den original Thüringer Rostbratwürsten gibt es ein reichhaltiges Angebot an Getränken und Essen. Für die kleinsten Besucher verteilt der Nikolaus Geschenke, das DRK bietet eine Wollewerkstatt an, das Kinderhaus und Triumphini basteln und malen Tattoos. In der Silberwarenfabrik gibt’s einen Origamiworkshop. dav/Foto: me

zurück © Gmünder Tagespost 15.12.2017 16:43