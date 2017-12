Polizei sucht grünen Corsa

Lorch. Gegen 17.50 Uhr bog am Freitag eine ältere Dame mit ihrem Opel Corsa an der Ausfahrt Lorch-Ost auf der B29, von Gmünd her kommend, nach links in Richtung Wäschenbeuren ab. Hierbei missachtet, laut Polizei, die Dame die Vorfahrt eines von links, von Wäschenbeuren her kommenden, Pkw-Lenker. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Verkehrsunfall zu vermeiden, die älter Dame streifte jedoch trotzdem noch beim Abbiegen das stehende Fahrzeug, verursachte einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro und flüchtete auf der B297 in Richtung Wäschenbeuren. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich, laut Polizei, um einen grünen Opel Corsa mit GP-Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer saß eine ältere Dame mit lockigen Haaren. Zeugen, die Angaben zum Hergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. (07171) 3580, zu melden.

zurück © Gmünder Tagespost 16.12.2017 09:30