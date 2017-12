Polizei sucht Mädchen

Die Polizei sucht ein Mädchen, das möglcherwei verletzt ist. Der 27 Jahre alte Lenker eines Toyotas befuhr am Freitag, gegen 18.00 Uhr, die Marienstraße in Richtung Ludwigsburger Straße. Vom rechten Fahrbahnrand aus rannte ihm dabei ein etwa 7 Jahre altes Mädchen gegen den vorderen rechten Kotflügel seines Autos und wurde zu Boden geschleudert. Als der Fahrer dem Mädchen zu Hilfe kommen wollte, stand dieses auf und gab an, dass es ihm gut gehe und rannte davon.

Das Mädchen trug eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose und hatte lange, brünette, zu einem Zopf gebundene Haare. Die Eltern des Mädchens oder Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Mädchen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen, Tel.: (07151) 950-422, in Verbindung zu setzen.