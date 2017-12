Lebendige Krippe in Mutlangen

Eröffnung am Samstag, 16. Dezember, schon um 16.45 Uhr

Vorverlegt haben die Organisatoren die Eröffnung der lebendigen Krippe in Mutlangen. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein wird schon um 16.45 Uh ihr Grußwort sprechen, ab 16.30 Uhr läuft die Bewirtung durch die Freunde der Lebendigen Krippe.

Die Besucher der Eröffnung dürfen sich auf die Flötengruppe des Musikvereins Mutlangen sowie den Nachwuchs des Kindergartens Don Bosco freuen. In den Holzhäusle werden Imkerprodukte angeboten, zudem gibt’s die beliebten Feuerwürste vom Grill, Rote, Glühwein, Punsch und Co.

Am Sonntag, 17. Dezember, bewirtet ab 15 Uhr der TSV Mutlangen. Zudem gibt’s selbstgebackene Gutsle vom Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr.