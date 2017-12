Unfall bei nicht erlaubter Spritztour

Schwäbisch Gmünd. Am Freitagabend nahm ein 15-Jähriger den Schlüssel eines von der Familie gemieteten Suzuki und unternahm mit einem 17-jährigen Kumpel eine Spritztour, während die Mutter und der Stiefvater ahnungslos schliefen.

Als die Eltern den Verlust bemerkten verständigten sie die Polizei. Bei Fahndung entdeckte eine Streife das Fahrzeug am Samstag gegen 2.45 Uhr am Ortsausgang Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Aalen. Die Beamten verfolgten den Wagen, wobei der Fahrer sämtliche Anhaltesignale missachtete und schließlich kurz vor dem Verteiler Iggingen auf der Kreisstraße 3267 aufgrund mangelnder Fahrpraxis nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich, die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt, kamen aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Der Suzuki erlitt Totalschaden, rund 15 000 Euro. Wie sich herausstellte, haben beide Insassen keinen Führerschein und flüchteten daher vor der Polizei. Die Ermittlungen hat der Verkehrsunfallaufnahmedienst übernommen. Zeugen können sich unter (07361 ) 580-400 melden.