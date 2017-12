Carina Vogt: "Ich hoffe einfach, dass es so weitergeht

Japan ist die erste Nation, die im Skispringen der Damen den ersten Teamsieg der Geschichte einfuhr. Nach dem ersten Durchgang lag das Deutsche Team um die Olympiasiegerin Carina Vogt aus Waldstetten und die derzeitige Weltcupführende Katharina Althaus dicht dahinter an zweiter Stelle. Ein Sturz von Svenja Würth, die ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und in Durchgang zwei nicht ersetzt werden durfte, war das deutsche Team bei dieser Welcuppremiere am Samstag in Hinterzarten auf den vierten Rang zurück.

"Nach dem Sturz von Svenja tritt das Teamspringen jetzt erst einmal in den Hintergrund. Ich hoffe, dass sie keine schweren Verletzungen hat", war Carina Vogt gleich nach dem Springen mit den Gedanken bei ihrer Teamkollegin.

Die Olympiasiegerin haderte zunächst selbst mit der Schanz im Hinterzartener Adler-Skistadion. Nach 94 m im ersten Durchgang zeigte sie in Durchgang mit 104,5 m ihre Klasse.

"Ich habe mich ganz schön schwer getan, auf die Schanze einzustellen. Ich habe drei Sprünge gebraucht, bis mal ein ordentlicher war. Ich habe noch einmal eine Änderung am Material vorgenommen. Beim ersten Durchgang war ich noch etwas zu spät am Tisch. Das ist mir beim zweiten besser gelungen. Das Potenzial ist auf alle Fälle da. Ich muss einfach nur abrufen."

Obwohl der Sturz von Svenja Würth ein bitterer Wermutstropfen für die Athletinnen von Bundestrainer Andreas Bauer bedeutete, wertete Carina Vogt den Teamwettbewerb bei den Frauen als "Schritt in die richtige Richtung. Es waren heute elf Teams am Start. Das ist doch eine Anzahl, die die FIS uns vielleicht gar nicht zugetraut hat. Es ist einfach schön zu sehen, dass all diese Nationen vier Starterinnen stellen können, die diesen Teamwettbewerb springen können. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Leider sind es nur zwei Wettbewerbe in der ganzen Saison. Wir hätten da auch noch Luft nach oben. Aber es war jetzt für die Wettkampfform ein gelungener Einstand. Nächstes Jahr sind wir damit bei der Weltmeisterschaft dabei. Ich hoffe einfach, dass es so weitergeht."

Am Sonntag folgt das Einzelspringen in Hinterzarten. "Ich möchte einfach gut springen. Am besten noch einmal so einen Sprung zeigen wie den zweiten heute", nannte Carina Vogt, die die weltcupsaison vor zwei Wochen in Lillehammer mit einem 3. Platz eröffnet hatte, ihre eigene Zielvorgabe.

Ihre Vereinskollegin vom SC Degenfeld, Anna Rupprecht, hat in der Qualifikation den Einzug in Hauptspringen des Sonntags verpasst.