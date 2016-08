Donato Frisi beackert in Lautern fünf Beete auf rund 600 Quadratmetern – er ist 92 Jahre alt

Wer Donato Frisi über seine Beete in Lautern folgt, muss schnell sein. Flink wirbelt der gebürtige Italiener an Salaten, Beeren und Gemüse vorbei. Dabei ist der leidenschaftliche Hobbygärtner schon 92 Jahre alt. Na, und? Ein Blitz-Besuch an den Beeten. weiter