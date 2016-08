So erlebt eine Frau ihren dementen Mann beim Tanzcafé Vergissmeinnicht

Im Alltag bereitet ihm die beginnende Demenz bereits Probleme. Aber im Tanzcafé Vergissmeinnicht, das die Sozialstation Abtsgmünd in Fachsenfeld organisiert, blüht der 73-Jährige auf. Er erinnert sich scheinbar mühelos an Walzerschritte, Figuren und Liedtexte. Ihn so zu sehen: Das gefällt auch seiner Frau. weiter