Starke sechs Monate musste es im Rathaus und in der Gemeinde ohne ihn weitergehen. Jetzt ist Bürgermeister Ulrich Baum wieder gesund. „Ich fange am Montag wieder an“, freut er sich im Gespräch mit dieser Zeitung. Zwar „nicht mit Vollgas, aber hoch motiviert“, will er seinen Dienst antreten. weiter