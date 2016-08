„Sommerlaune“ war eine Benefizveranstaltung am späten Sonntagnachmittag in der Villa Stützel in Aalen überschrieben und sommerlich-launig-genussvoll war das Programm: Hans-Roman Kitterer spielte am Flügel Werke unter anderem von Chopin, Liszt, Händel und Mendelssohn-Bartholdy. Sandra Röddiger und Ralf Kurek rezitierten kurze lyrische weiter