Bartholomäusmarkt lockt am Montag mit 85 Ständen ins „Dorf am Rand des Himmels“

Die Beckengasse in Bartholomä verwandelte sich am Montag in einen Bereich der Kommunikation und des Einkaufs. „Gute Stimmung“ stellten Jan-Ruben Haller von der Verwaltung und Hermann Kopp als Bauhofleiter und Marktmeister zufrieden fest. Alle Hände voll zu tun hatte das DRK-Team bei der Bewirtung. weiter