Die Scheune in der Weilerstraße in Bettringen ist in der Nacht zum Samstag vorsätzlich in Brand gesteckt worden, teilt die Polizei mit. Bettringer hoffen, dass nicht wieder ein Feuerteufel im Ort unterwegs ist, sagt Ortsvorsteherin Brigitte Weiß. Nach der Serie von Brandstiftungen 2015 reagierten die Bürger äußerst sensibel. weiter