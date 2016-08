Die Arbeiten, um die Kreisstraße vom Lindenhof her an den Kreisel westlich von Bargau anzuschließen, sind schon weit vorangekommen. Der Belag ist bereits auf die Anschlussstelle aufgebracht. Die Arbeiten hatten Anfang voriger Woche begonnen. Wenn sie planmäßig weiterlaufen, könnte die Sperrung der Kreisstraße am Ende der Sommerferien wieder weiter