Remstal-Gartenschau 2019 – Was die Remsgemeinde demnächst anpacken will

Der Termin steht: Am 6. April 2019 wird die Remstal-Gartenschau eröffnet. 205 Tage lang wartet dann eine Erlebnislandschaft links und rechts der Rems auf die Besucherinnen und Besucher. Was sich bis dahin in Essingen bis zur Remsquelle hin verändern wird, hat diese Zeitung bei einer Radtour mit Bürgermeister Wolfgang Hofer erkundet. weiter