Während es im Vergleich zum August 2015 deutschlandweit 106 000 Arbeitslose weniger zu verzeichnen waren, stagniert die Zahl der Erwerbslosen in Ostwürttemberg im Jahresvergleich. Die Quote stieg in der Region auf 4,2 Prozent an. 10 103 Personen suchten zum Monatsende einen Job. weiter