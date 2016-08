Fußball, Verbandsliga: Dem 3:0-Sieg gegen Laupheim folgt eine 1:3-Niederlage in Sindelfingen

Zwei Siege, zwei Niederlagen. Das ist die Bilanz der Gmünder Normannia nach vier Spieltagen. Dem furiosen 3:0-Sieg am Samstag gegen Laupheim folgte am Mittwochabend in Sindelfingen im zweiten Spiel dieser englischen Woche eine 1:3-Niederlage. weiter