Den Rosenstein hinter sich lassen

Ostalb-Laufcup, 12. Lauterner Landschaftsläufe: Am Sonntag, 11. September, steigt das sportliche Großevent in Lautern

In 11 Tagen ist es bereits wieder soweit, der fünfte Wertungslauf des Ostalb-Laufcups steht an: Hunderte Läuferinnen und Läufer werden sich am Sonntag, 11. September auf die Strecken der Lauterner Landschaftsläufe rund um den Rosenstein machen. Ein herrliches Panorama ist garantiert, für eine gelungene Organisation will der SV Lautern sorgen. weiter