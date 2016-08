Gänsehaut im Maracanã

Fußball, Frauen-Nationalmannschaft: Leonie Maier spricht über „das Schönste, was ich im Sport erlebt habe“

Sie ist in Stuttgart geboren. Und sie hat in Rio Geschichte geschrieben. Leonie Maier hat mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen. Im Interview spricht die 23-Jährige über das Maracanã-Stadion, David Alaba und darüber dass „wir nie aufgehört haben, an unseren großen Traum zu glauben“. weiter