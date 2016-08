Zum 13. Mal wird die VR-Bank Aalen im Jahr 2017 ihren Kunstpreis vergeben: an Helmut Anton Zirkelbach

Das künstlerische Werk von Helmut Anton Zirkelbach habe die Jury des Kunstpreises der VR-Bank Aalen insbesondere wegen seiner Vielseitigkeit und seiner hohen Aussagekraft fasziniert, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Durch Ausstellungen und Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist er bekannt. weiter