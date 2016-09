Fußball, Landesliga: SG Bettringen muss am Sonntag (15 Uhr) auswärts beim TSV Blaustein ran

Die SG Bettringen ist eines von drei bisher noch ungeschlagenen Teams in der Landesliga. Am Sonntag soll die Serie des Aufsteigers weiter ausgebaut werden. Die Elf von Trainer Bernd Maier reist zum TSV Blaustein und will dort wichtige Punkte holen. weiter