Landfrau Margret Kogel bereitet Zwetschgenknödel für die Oschtalbkoscht in zwei Variationen zu

„Wenn schon, denn schon“, meint Margret Kogel. Deshalb serviert die Landfrau ihre Zwetschgen in zwei Variationen. Variante eins: umhüllt von Kartoffelteig, Variante zwei: in Nudelteig eingepackt. Und weil der Magen nicht nur nach Süßem begehrt, gibt’s vorneweg auf dem Mäderhof in Adelmannsfelden zweierlei Suppen. weiter