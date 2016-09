Jugendredakteurin Jessica Hauff macht Literatur in der Fußgängerzone

Reimen, das ist echt nicht schwer. Wir von der JuRe beweisen es der. Ähm. Ganzen Ostalb. Genau. Jugendredakteurin Jessica Hauff (15) war in Aalen unterwegs und hat mit Fußgängern in der Innenstadt ein eigenes Gedicht verfasst. Bis Ende September können Jugendliche aus der Region an einem Literaturwettbewerb teilnehmen. weiter