Wer wissen will, ob er die 50 km oder die 25 km packt

Leichathletik: Am 18. September letztes Vorbereitungstraining der DJK Schwäbisch Gmünd für den 26. Sparkassen Alb Marathon

Wer wissen will, ob er fit ist für die 50 Kilometer und 1100 Höhenmeter, die es auf der Ultramarathondistanz beim Sparkassen Alb Marathon am 22. Oktober zu bewältigen gilt, hat am 18. September die Möglichkeit für einen echten Test, den die DJK Schwäbisch Gmünd anbietet. Auch die 25-Kilometer-Läufer können sich testen. weiter