Dieses außergewöhnliche Projekt wird in der Grundschule Schwabsberg eröffnet

Die Menschen, die sich in Vereinen engagieren, werden weniger. Die Aufgabe, die die Ehrenamtlichen übernehmen müssen, werden umfangreicher. Aus dem Vereins- und Sportentwicklungsdialog in Rainau ist nun ein besonderer Lösungsansatz entstanden: die Vereinsgeschäftsstelle. Am Wochenende wurde sie eröffnet. weiter