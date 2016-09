Es gibt Konzerte, in denen scheint die Zeit stillzustehen. Keiner wagt zu atmen, niemand sich zu regen, weil dass, was von der Bühne ausgeht, so elektrisierend wirkt. So geschehen im Konzert mit dem „Atos Trio“, das im Ellwanger Schloss den Zuhörern mit französischer Musik den Kopf verdrehte. weiter