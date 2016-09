Kopfschüttelnd verließen die Waldstetter Zuschauer das Stadion und einer davon mit den Worten: „Das ist doch eine schlimme Seuche, immer wieder gegen schwache Gegner zu verlieren.“ So geschehen in der zurückliegenden Spielzeit – und auch wieder an diesem Wochenende. Gegen den Tabellenletzten aus Neu-Ulm unterlag der TSGV weiter