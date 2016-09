Diese Englische Woche hat es in sich für die SG Bettringen: Nur zwei Tage nach dem 3:1-Erfolg in Blaustein steht am Dienstag, 17 Uhr, bereits das Heimspiel in der dritten Runde des WFV-Pokals gegen den Oberligisten FSV Bissingen an. Und am Freitag kommt dann Waldstetten zum Landesliga-Derby nach Bettringen. weiter