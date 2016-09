Die Jugendkunstschule der Volkshochschule bezieht im September ihr Domizil am Münsterplatz

In gerade einmal einem Monat wird der Staufermarkt am Münsterplatz zur Jugendkunstschule. Während das Epoxidharz noch trocknet, gibt es schon Ideen für Programm und Eröffnung. Fast für das komplette Kursangebot gibt es jetzt einen Raum. Zentral und in der Stadt präsent. weiter